الخصاونة: ندعم جهود مصر للتوصل إلى هدنة في غزة ونؤكد رفضنا تهجير الفلسطينيين قسريا

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يعمل على فتح جميع المعابر، من أجل ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، رفض المملكة أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، ودعمها الجهود المصرية الجارية للتوصل إلى هدنة في القطاع.

وأشار إلى أنه نقل رسالة شفوية صباح اليوم، من الملك عبدالله الثاني إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمنت إعادة التأكيد على الموافق المشتركة التي يتبناها الجانبان، والمتعلقة بالرفض الكامل لإنتاج أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال التهجير القسري للأشقاء في فلسطين في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة إلى أي اتجاه خارج الضفة وخارج غزة وبأي اتجاه.

ونوه أن «التهجير القسري للفلسطينيين من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفيتها، ومن شأنه أن يشكل خرقًا ماديًا لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية»، معقبًا: «الأمر سنتصدى له بالكامل ولن نسمح بحدوثه».

وترأس الخصاونة ومدبولي، الخميس، اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة، والتي بدأت اجتماعاتها التحضيرية الأربعاء.

ويضم الوفد المرافق للخصاونة وزراء: دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والسياحة والآثار مكرم القيسي، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والنقل وسام التهتموني، والاتصال الحكومي مهند المبيضين.