إقالة وزير أوكراني يسفر عن إلغاء محادثات مع ألمانيا

أقال البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء المسؤول عن إعادة الإعمار، مما أسفر عن إلغاء اجتماع مع وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه التي كانت قد سافرت إلى كييف لمقابلته.

وتوجهت شولتسه إلى كييف تحديدا للإعداد لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار لأوكرانيا في برلين في يونيو المقبل.

كان أوليكسندر كوبراكوف /41 عاما/ قد تولى وزارة البنية التحتية منذ 2021 ومنصب نائب رئيس الوزراء منذ 2022.

وكانت وزارته مسؤولة عن السياسة المحلية والإقليمية، كما كان مسؤولا عن لوجيستيات الدفاع في تصدي أوكرانيا الحالي للحرب التي تشنها روسيا على بلاده.

وكتب كوبراكوف عبر موقع فيسبوك أن رئيس الوزراء دينيس شميهال وحزب "خادم الشعب" الحاكم لم يخطراه بهذه القرارات.

وأعربت شولتسه عن إحباطها إزاء إقالة كوبراكوف، ومخاوف مما قد يعنيه هذا بالنسبة للتعاون المستقبلي وخطط مؤتمر برلين المقبل. وذكرت أن إقالته أمر "مؤسف للغاية على المستوى الشخصي".

وأفادت بأن كوبراكوف كان ملتزما بشدة في مكافحة الفساد وكان ناجحا للغاية في هذا المجال، "ومضينا قدما في العديد من المشروعات معا".

والتقت شولتسه بكوبراكوف لفترة وجيزة بعد وصولها إلى كييف، لكن تم قطع الاجتماع بسبب الأحداث المفاجئة.