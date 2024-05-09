الدفاع المدني اللبناني: 4 قتلى في غارة إسرائيلية على سيارة جنوب البلاد

أعلن الدفاع المدني اللبناني، صباح اليوم الخميس، سقوط 4 قتلى واحتراق سيارة إثر غارة جوية إسرائيلية على طريق عام في بلدة بافليه جنوب البلاد.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن عناصره عملت منذ الساعة 9:25 «بالتوقيت المحلي» على إخماد حريق نشب في سيارة من نوع «رابيد»، استهدفتها غارة جوية إسرائيلية على طريق عام بافليه – صور.

ونوه أن «الحادث أسفر عن سقوط أربعة شهداء»، مشيرًا إلى أن «عناصر الدفاع المدني سحبت جثامين القتلى، وتولّت جهات أخرى نقلهم إلى المستشفى».

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سقوط أربعة شهداء واحتراق سيارة إثر غارة جوية إسرائيلية على طريق عام بافليه.



عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٩:٢٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٥/٠٩ على إخماد حريق شبّ داخل سيارة من نوع رابيد استهدفتها غارة جوية إسرائيلية على طريق عام بافليه - صور — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) May 9, 2024

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وتخطّت قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات والبنى التحتية جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان خلال سبعة أشهر، ملياراً ونصف مليار دولار، بحسب أرقام زوّد بها مسؤول حكومي لبناني وكالة «فرانس برس»، الأربعاء.

وتعدّ القرى والبلدات الملاصقة للحدود، مثل الضهيرة وكفركلا وعيترون وعيتا الشعب، من المناطق الأكثر تضرراً بسبب القصف.

ولا يستطيع الصحفيون الوصول إلى البلدات الحدودية جراء كثافة القصف والدمار الذي لحق بطرق رئيسية. ويتحدث مسعفون وعمال إغاثة عن دمار هائل لحق بقرى فرغت تماماً من سكانها.

وخلال سبعة أشهر، أرغم التصعيد أكثر من 93 ألف شخص على النزوح خصوصاً من القرى الحدودية، وفق المنظمة العالمية للهجرة. ولم يتمكن هؤلاء من العودة إلى بيوتهم حتى الآن.



