 رئيس الوزراء: نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق ينتهي بوقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء: نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق ينتهي بوقف إطلاق النار في غزة

هديل هلال
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 2:19 م | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 2:23 م

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر تطورات مفاوضات القاهرة بين إسرائيل وحماس؛ للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، اليوم الخميس، أن «مصر حريصة وتبذل قصارى جهدها لمحاولة الوصول إلى اتفاق، من شأنه يؤدي إلى وقف إطلاق النار».

وأشار إلى أن «مصر حريصة على الوصول إلى هدنة في غزة، والتفاوض على إنهاء الصراع العسكري غير المبرر والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الفلسطينيون».

وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة حريصة كذلك على المضي في خطوات جدية حقيقية؛ لتفعيل إقامة الدولة الفلسطينية، خلال المرحلة المقبلة.

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