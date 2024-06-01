نتنياهو: لا وقف دائم لإطلاق النار في غزة قبل تدمير حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يمكن أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل تدمير حركة حماس، وفق تعبيره.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن إسرائيل اقترحت اتفاقا يتضمن هدنة مبدئية تستمر ستة أسابيع مع انسحاب جزئي لجيش الاحتلال وإطلاق سراح بعض الأسرى، بينما يتفاوض الجانبان على وقف دائم للأعمال القتالية.

وصرح نتنياهو في بيان، اليوم السبت، بأنّ فكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تدمير القدرات العسكرية والقيادية لحماس غير مطروحة، وفق قوله، بحسب وكالة رويترز.

وأكدت حركة حماس أمس الجمعة، أنها مستعدة للتعامل بشكل إيجابي وبناء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة. لكن محمود مرداوي، وهو مسؤول كبير في الحركة، قال في مقابلة متلفزة، إن حماس لم تتلق بعد تفاصيل الاقتراح.

وأضاف: «لا يمكن أن يتم إنهاء الاتفاق والوصول إلى تنفيذه ما لم نكن حساسين ودقيقين في كل تفاصيله المتعلقة بالانسحاب والمتعلقة بوقف إطلاق النار الدائم».