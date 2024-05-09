نادي الأسير: اعتقال 25 فلسطينيا في الضفة بينهم أسرى سابقون

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، 25 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أشقاء، وأسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، والخليل، وجنين، ونابلس، وسلفيت، والقدس.

وصعد الاحتلال مؤخراً من اعتقال العشرات من الأسرى الذين أفرجوا عنهم مؤخرًا، ومنهم معتقلين إداريين، إلى جانب تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، يرافقها عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأعلن النادي ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، إلى أكثر من 8665، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ولفت إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.