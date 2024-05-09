طائرات مسيرة تقصف منشأتين نفطيتين روسيتين

تعرضت منشأتان نفطيتان روسيتان لأضرار جراء هجمات بطائرات مسيرة اليوم الخميس.

وقال رئيس جمهورية باشكورتوستان الروسية، راضي خابيروف، إن مصفاة نفط غازبروم نفتتشيم سالافات، في مدينة سالافات بجبال الأورال، تعرضت للقصف.

وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أنه كان من الممكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من أحد أجزاء المحطة. وقال عمال إنقاذ محليون إن إحدى محطات الضخ بالمحطة تعرضت لأضرار.

ولم يذكر المسئولون الروس ما إذا كانت الطائرة المسيرة المهاجمة جاءت من أوكرانيا.

كما اندلعت النيران في منشأة لتخزين النفط على ساحل البحر الأسود الروسي بالقرب من مدينة أنابا، وتعتقد السلطات المحلية أن ذلك نتيجة هجوم بطائرة مسيرة من أوكرانيا.