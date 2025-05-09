إصابة شابين في حادث مروري بالفيوم

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أصيب شابين، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم دراجة نارية موتوسيكل مع سيارة أجرة بطريق طامية دار السلام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتلقيه بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية، وسيارة، بطريق طامية، دار السلام، ووجود مصابين.

انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة شابين في الحادث نتيجة تصادم الدراجة والسيارة وذلك بسبب السرعة الزائدة لقائد الدراجة النارية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.