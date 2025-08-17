ترامب يقول إنه تم إحراز تقدم كبير بشأن روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منشورا على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد يقول إنه تم إحراز تقدم كبير بشأن روسيا، وذلك بعد يومين فقط من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب ترامب: "تقدم كبير بشأن روسيا"، داعيا متابعيه بقوله " استمروا فى الترقب".

ولم يوضح ماهية طبيعة التقدم الفعلي.

وعادةً ما يكتب ترامب، وهو شخصية تلفزيونية سابقة، منشوراته بأحرف كبيرة.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين في واشنطن غدا الاثنين.

وكانت روسيا قد شنت غزوًا شاملًا لأوكرانيا قبل حوالي ثلاث سنوات ونصف السنة .