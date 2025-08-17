إسبانيا بصدد نشر 500 جندي إضافي لمكافحة حرائق الغابات

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، إن إسبانيا بصدد إرسال 500 جندي إضافي للمشاركة في مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت أحراشا جافة خلال فترة طويلة من الطقس الحار.

وجاء القرار بإضافة 500 جندي إلى أكثر من 1400 جندي منتشرين بالفعل في مهام مكافحة حرائق الغابات، في وقت تسعى فيه السلطات جاهدة للسيطرة على حرائق الغابات، ولا سيما في إقليم جاليسيا الواقع شمال غربي البلاد، بينما تنتظر وصول تعزيزات من الطائرات التي وعدت بإرسالها دول أوروبية أخرى.

وقال رئيس حكومة إقليم جاليسيا، ألفونسو رويدا، في مؤتمر صحفي مشترك مع سانشيز، إن فرق الإطفاء تتعامل مع 12 حريقا كبيرا في جاليسيا، جميعها بالقرب من مدينة أورينسي.

وأكد رويدا أن "المنازل لا تزال مهددة، ولذلك فرضنا عمليات إغلاق ونقوم بعمليات إجلاء."

وتكافح جاليسيا لاحتواء الحرائق الآخذة في الاتساع منذ ما يزيد على أسبوع.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية إن درجات الحرارة في إسبانيا قد تصل إلى 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت) في بعض المناطق اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن درجة الحرارة العظمى، أمس السبت، بلغت 7ر44 درجة مئوية (46ر112 فهرنهايت) في مدينة قرطبة الواقعة جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، في منشور على منصة إكس، إن: "خطر اندلاع حرائق غابات سيكون في مستوى شديد الخطورة في معظم أنحاء البلاد، مع توقع تسجيل درجات حرارة بالغة الارتفاع اليوم الأحد."

وأفاد نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي بأن الحرائق في إسبانيا هذا العام قد التهمت 158 ألف هكتار (390 ألف فدان)، أي ما يعادل تقريبا مساحة منطقة لندن الكبرى.