حملق الطلاب في جميع الفصول بمدرسة فرنسيس كزافييه وارد في شيكاغو في شاشات التلفزيون بعدما تصاعد دخان أبيض من مدخنة كنيسة سيستين، للإشارة إلى انتخاب بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية.

وتعالت الهتافات في الأروقة لدى ظهور صورة البابا الجديد الكاردينال روبرت بريفوست الذي ينحدر من شيكاغو على الشاشات. وقفز الأطفال من على مقاعدهم ورفعوا أيديهم عاليا.

وقالت ماري بيروتي المديرة بالمدرسة "إن طلابنا في فرحة عارمة. إنهم في غاية الحماس ولا يصدقون أن شخصا من شيكاغو صار البابا الجديد. لقد انبهروا".

وأضافت بيروتي: "لدى أطفالنا الآن نموذج لقائد يتمتع بالعدالة والتعاطف في خدمته الكنسية، وهو شخص من مدينتهم. إنه شعور عميق بالارتباط بهم".

وولد بريفوست في عام 1955 في الشطر الجنوبي من حي برونزفيل بشيكاغو ونشأ في ضاحية دولتون، حيث ذهب إلى المدرسة الابتدائية وحضر القداسات في كنيسة انتقال القديسة مريم.