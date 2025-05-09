الهند تنشر صواريخ إس-400 الروسية لصد أي هجوم باكستاني

أسقطت القوات الهندية عددا من الطائرات المسيرة والصواريخ الباكستانية باستخدام صواريخ "إس-400" روسية الصنع، حسب صحيفة "إنديان تايمز".





وأفادت مصادر عسكرية هندية بأن الهجوم الباكستاني استهدف مواقع حيوية في ولايات جامو وكشمير والبنجاب وراجستان، بما في ذلك قواعد عسكرية في مدن جامو وباثانكوت.



وردا على ذلك، قامت القوات الهندية بتنفيذ ضربات جوية على منشآت الدفاع الجوي الباكستانية.

وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع الهندية بأن "جميع التهديدات تم التعامل معها بنجاح وفق الإجراءات القياسية المتبعة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية". وأضاف أن القوات المسلحة الهندية "في حالة تأهب قصوى لحماية سيادة البلاد ومواطنيها.

وكانت المناطق المحيطة بمطار جامو المدني ومدن سامبا وبورا وآرنيا من بين الأماكن التي تعرضت للتهديد خلال هذه المواجهة. ووفقا للخبراء العسكريين، فإن سرعة استجابة منظومة S-400 كانت عاملا حاسما في صد هذا الهجوم.

وفي تحليل للأحداث، أكد المارشال الجوي المتقاعد سانجيف كابور أن منظومة S-400 لعبت دورا محوريا في حماية 15 مدينة هندية من الهجمات الجوية الباكستانية. وأشار إلى أن هذه المنظومة التي حصلت عليها الهند عام 2021 تمتلك قدرات متقدمة في كشف وتتبع الطائرات والصواريخ والطائرات المسيرة على مسافات تصل إلى 400 كيلومتر.

تفاصيل تقنية:

تمتلك الهند حاليا ثلاث وحدات من منظومة S-400 من أصل خمس وحدات تم التعاقد عليها بقيمة 5.4 مليار دولار

تصل سرعة الصواريخ إلى 4.8 كيلومتر في الثانية

يمكن لكل وحدة تتبع 160 هدفاً ومهاجمة 72 هدفاً في آن واحد

تتراوح مديات الصواريخ بين 40 و400 كيلومتر

يمكن نشر المنظومة بالكامل في أقل من خمس دقائق

يذكر أن هذه المواجهة تأتي في إطار التوتر المستمر بين الجارتين النوويتين، حيث تتهم كل منهما الأخرى باستهداف مصالحها الحيوية. وتحتفظ الهند بسياسة الرد السريع على أي اعتداءات، معتمدة في ذلك على ترسانتها العسكرية المتطورة التي تشمل أحدث أنظمة الدفاع الجوي.