 تقرير: قلق إسرائيلي من تنازلات أمريكية لحماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: قلق إسرائيلي من تنازلات أمريكية لحماس

وكالات
نشر في: الجمعة 9 مايو 2025 - 11:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 مايو 2025 - 11:07 ص

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء ما وصفته بالتنازلات التي تسمح لحركة حماس بالبقاء والحفاظ على أسلحتها وقادتها في غزة، والتي لن تضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأضافت "يديعوت أحرونوت"، في تقرير لها، أنه من الصعب التكهن بتحركات ترامب وتقييم تصريحاته وخطواته المقبلة، لكن بعد أكثر من 100 يوم من ولايته الثانية، أصبح من الممكن بالفعل تمييز العديد من المبادئ التي توجه أفعاله، وبناءً على هذه المبادئ، يمكن توقع ما قد يحدث منه خلال زيارته المقبلة إلى الشرق الأوسط، والتي ستبدأ الأسبوع المقبل ولن تشمل إسرائيل، وفقا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يعلن ترامب عن أمور قد تكون علامة فارقة في سياسة الشرق الأوسط بشكل عام، وغزة بشكل خاص، للإدارة الأميركية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أنه من الواضح تمامًا في الظروف الحالية أن ترامب والمقربين من إدارته يسعون جاهدين إلى نسب الإنجازات إليه في مجالات السياسة الخارجية والاقتصاد.

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