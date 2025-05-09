مدرب فولهام يرفض عرض الهلال السعودي

حسم البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام الإنجليزي، الجدل بشأن إمكانية توليه تدريب نادي الهلال السعودي، بعدما ترددت تقارير إعلامية عن رغبة "الزعيم" في التعاقد معه خلفًا للمدرب جورجي جيسوس.

وأكد سيلفا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام إيفرتون، تمسكه بالبقاء مع فولهام، حيث قال: "لن أذهب إلى الدوري السعودي. تركيزي منصب بالكامل على فولهام في الموسم القادم، وأنا سعيد هنا ومُلتزم بعقدي".

ويأتي تصريح سيلفا ليغلق الباب نهائيًا أمام احتمالية انتقاله إلى الدوري السعودي، في ظل بحث الهلال عن مدير فني جديد بعد رحيل جيسوس.

وكان الهلال قد واصل نتائجه الإيجابية محليًا، بتحقيق فوز مثير على الرائد بنتيجة 5-3، ضمن منافسات الدوري السعودي، بينما تستمر إدارة النادي في دراسة عدد من الخيارات المطروحة لتولي القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة.