قصر العيني يقدّم عرض «ورد وياسمين» بدعم مؤسسي متكامل

قدّم طلاب كلية طب قصر العيني عرضهم المسرحي "ورد وياسمين" على مسرح كلية التجارة، في تجربة فنية عكست وعيًا إنسانيًا وقدرة مميزة على التعبير الدرامي.

جاء العرض تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد رجب محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي سياق دعم كلية طب قصر العيني لطلابها، جاء تنفيذ العرض في ظل اهتمام ومتابعة الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وأشراف من الدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث حرصت إدارة الكلية على توفير أوسع قدر من الدعم والتيسيرات، بما يمكّن الطلاب من تقديم عرض مسرحي متميز.

وشهدت فترة الإعداد متابعة مستمرة، حيث أُجريت البروفات داخل مسرح مركز المؤتمرات بالكلية، في إطار دعم مباشر ومتواصل من إدارة الكلية، بما يسهم في خروج العرض بصورة مشرفة تعكس مكانة قصر العيني وريادته.

وتناولت المسرحية، من تأليف وإخراج محمد حسن، قصة أسرة مصرية بسيطة في ثمانينيات القرن الماضي تواجه تحديات اقتصادية وصحية متلاحقة، في معالجة إنسانية مؤثرة عكست تفاعل الطلاب مع قضايا المجتمع.

ويأتي هذا العرض ليؤكد أن طلاب قصر العيني لا يقتصر تميزهم على المجال الأكاديمي فقط، بل يمتد ليشمل الإبداع الفني والثقافي، في إطار رؤية متكاملة تدعمها الكلية بكل إمكانياتها.