 وزير الخارجية السعودي ونظيره الروسي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية - بوابة الشروق
السبت 9 مايو 2026 10:05 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية السعودي ونظيره الروسي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

الرياض - د ب أ
نشر في: السبت 9 مايو 2026 - 9:37 ص | آخر تحديث: السبت 9 مايو 2026 - 9:37 ص

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالًا هاتفيا من نظيره الروسي جرى خلاله، بحث التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، والجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة.

ويأتي اتصال وزير الخارجية الروسي بنظيره السعودي بعد يوم واحد من لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف في مدينة سانت بطرسبورج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك