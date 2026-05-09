وزير الخارجية السعودي ونظيره الروسي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالًا هاتفيا من نظيره الروسي جرى خلاله، بحث التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، والجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة.

ويأتي اتصال وزير الخارجية الروسي بنظيره السعودي بعد يوم واحد من لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف في مدينة سانت بطرسبورج.