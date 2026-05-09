أعلن د. مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، إطلاق "جائزة النقيب العام للتميز العلمي"، في إطار دعم البحث العلمي وترسيخ قيم الإبداع والابتكار بين الأطباء البيطريين.

وأكد أن البحث العلمي يمثل قاطرة التقدم والركيزة الأساسية للنهوض بمهنة الطب البيطري وتطويرها بما يخدم المجتمع والوطن.

جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي أُقيم اليوم بمركز البحوث الزراعية تحت عنوان: "تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى في منظومة الغذاء ذي الأصل الحيواني"، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطري، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد النقيب العام، في تصريحات له، أن الجائزة تأتي ضمن جهود النقابة المستمرة لدعم الكفاءات العلمية وتشجيع الأطباء البيطريين على تقديم المزيد من الأبحاث والدراسات المتميزة، بما يسهم في تطوير القطاع البيطري وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي والصحة العامة.

وأضاف أن التفاصيل الكاملة الخاصة بالجائزة وآليات التقديم وشروط المشاركة سيتم الإعلان عنها قريبًا عبر الحسابات الرسمية للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم النقيب العام، تصريحاته بتمنياته بالتوفيق لجميع المتقدمين، مؤكدًا استمرار النقابة في دعم كل المبادرات التي تسهم في الارتقاء بالمهنة وتعزيز مكانة الطبيب البيطري علميًا ومهنيًا.