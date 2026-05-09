قطر تحث الأطراف المتحاربة على المشاركة في جهود الوساطة

قالت وزارة الخارجية القطرية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعا يوم الجمعة جميع الأطراف المتحاربة إلى المشاركة في جهود الوساطة، وذلك خلال محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.

وقالت الوزارة "أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اللقاء ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، بأنه في حين تعتبر باكستان الوسيط الرسمي في حرب إيران، فإن قطر تعمل خلف الكواليس.

وذكر موقع أكسيوس أن ممثلين عن دولة قطر يعملون بمثابة قناة غير رسمية مهمة بين الولايات المتحدة وإيران في الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مضيفا أن المسئولين القطريين يستخدمون اتصالاتهم مع جنرالات رفيعي المستوى في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن فانس وآل ثاني ناقشا جهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى تهدئة التوترات.