 مصرع 3 في حوادث غرق وصعق بالكهرباء وانقلاب بمطروح - بوابة الشروق
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مصرع 3 في حوادث غرق وصعق بالكهرباء وانقلاب بمطروح

أرشيفية
أرشيفية
أحمد سباق
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 11:14 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 11:14 م

قال الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حوادث انقلاب وغرق وصعق كهرباء، في أماكن مختلفة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى مرسى مطروح العام استقبل خالد إبراهيم السيد شعبان (21 سنة)، مقيم بالقاهرة؛ بعد تعرضه للغرق بشاطئ الأبيض.

كما جرى استقبال أشرف جمعة حمد طاهر (26 سنة)، جثة هامدة؛ بعد تعرضه للصعق بالكهرباء في منطقة الفيروز.

كذلك استقبل مستشفى الضبعة المركزي، فرجان ناجي مستور عبد السلام (17 سنة)، جثة هامدة؛ بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة حسنبك أمام قرية ثواني جابر.

تم تحرير محاضر بالوقائع الثلاث، وقررت النيابة العامة وضع جثث الضحايا تحت تصرفها.

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