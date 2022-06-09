بيسكوف: روسيا لا تخطط لوقف صادرات الغاز إلى دول أخرى حاليا

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ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية لا تخطط لوقف إمدادات الغاز عن أي دولة أخرى في الوقت الحاضر.

ولم تعد بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، تحصل على الغاز الطبيعي من روسيا. وقال بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية، إنه لن يتم إضافة دول جديدة إلى القائمة في الوقت الحالي.

وقال بيسكوف "النظام يعمل وتم التكيف معه، وهؤلاء الذين يحصلون على الغاز يعملون بالفعل بموجب النظام الجديد".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع نظام دفع جديد في نهاية مارس ردا على العقوبات المفروضة على موسكو من جانب الدول الغربية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويلزم الإجراء العملاء بفتح حسابات خاصة في مصرف جازبروم بنك الحكومي الروسي. وهناك يمكنهم دفع فواتيرهم باليورو أو الدولار مثلا كان الحال سابقا. ويحول البنك الأموال إلى الروبل ويحولها إلى جازبروم

ولا تعتقد المفوضية الأوروبية أنه يتم انتهاك العقوبات طالما أن الشركات تسدد المدفوعات لحساب في جازبروم باليورو أو الدولار، مثلما هو منصوص عليه في العقود.

غير أن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك رفضت التحول إلى البرنامج الجديد.