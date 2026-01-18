 فرق الإنقاذ الإندونيسية تنتشل جثة قرب حطام طائرة كانت تقل 11 شخصا - بوابة الشروق
الأحد 18 يناير 2026 7:28 م القاهرة
فرق الإنقاذ الإندونيسية تنتشل جثة قرب حطام طائرة كانت تقل 11 شخصا

جاكرتا، إندونيسيا (أ ب)
نشر في: الأحد 18 يناير 2026 - 6:54 م | آخر تحديث: الأحد 18 يناير 2026 - 6:54 م

انتشلت فرق الإنقاذ الإندونيسيةاليوم الأحد، جثة خلال عمليات البحث عن 11 شخصا كانوا على متن طائرة تحطمت أثناء اقترابها من منطقة جبلية في جزيرة سولاويزي.

وقال رئيس مكتب البحث والإنقاذ في ماكاسار،عاصمة مقاطعة سولاويزي الجنوبية، محمد عارف أنور، إنه تم انتشال جثة رجل من وادٍ يبلغ عمقه حوالي 200 متر (656 قدما) على منحدر جبل بولوسارونج، بالقرب من حطام الطائرة المتناثر.

وأضاف أنور أن الفرق عثرت أيضا على أجزاء إضافية من الحطام، شملت أجزاء من هيكل الطائرة ومقاعد الركاب، كما حددت بصريا ما يعتقد أنه محرك الطائرة من طراز (إيه تي أر 42-500) التوربيني، والتي تحطمت بعد ظهر أمس السبت.

وكانت الطائرة، التي تشغلها شركة إندونيسيا إير ترانسبورت، في طريقها من "يوجياكارتا بجزيرة جاوة الرئيسية إلى ماكاسار عاصمة مقاطعة سولاويزي الجنوبية، عندما اختفت من شاشات الرادار بعد وقت قصير من تلقيها تعليمات من برج المراقبة الجوية بتصحيح مسار الاقتراب.

وكان أبرز الحوادث على مدار الـ15عاما الماضي سقوط طائرة بوينج 737 ماكس في بحر جاوة بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة جاكرتا ، في أكتوبر /تشرين الأول عام 2018، أسفر عن مقتل جميع الركاب والطاقم البالغ عددهم 189 راكبًا.

