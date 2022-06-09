الكاظمي: الحكومة العراقية ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، أن الحكومة العراقية ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني، بشأن الاعتداء بطائرة مسيرة على أربيل وأكد له أن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، مساء اليوم الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة"، مبينا أن "الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة، وأن الحكومة العراقية ماضية بالتعاون مع حكومة الإقليم في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار".

من جانبه، أكد مسرور بارزاني، على أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن. وذكر البيان، ان " الاتصال شهد التأكيد على أن الاعتداء محاولة لضرب التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل، وخلط الأوراق ونشر الفوضى".