رئيس الإمارات ورئيس الوزراء الإسرائيلي يبحثان في أبوظبي التعاون الاقتصادي والتنموي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس، في أبوظبي نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن الجانبين بحثا: "مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية بجانب مجالات الأمن الغذائي والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها التنمية والتطور بما يحقق تطلعات البلدين نحو المستقبل".

ورحب رئيس الامارات برئيس الوزراء الإسرائيلي الذي "قدم تعازيه ومواساته إلى شعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رئيس الإمارات الراحل)، مشيداً بدور الفقيد في مد جسور التعاون والتواصل والسلام مع دول العالم".

وهنأ بينيت، الشيخ محمد بن زايد بتوليه رئاسة دولة الإمارات متمنياً له التوفيق في قيادتها إلى ما يطمح إليه شعبها من التقدم والتنمية.

وأضافت الوكالة: عبر رئيس وزراء إسرائيل عن تطلع بلاده للعمل المشترك مع دولة الإمارات لتوسيع آفاق تعاونهما خلال المرحلة المقبلة لما فيه الخير لشعبيهما وشعوب المنطقة وازدهارها.

ومن جهته، عبر رئيس الإمارات عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها رئيس وزراء إسرائيل تجاه دولة الإمارات وشعبها متمنياً لبلاده وشعبه الاستقرار والازدهار.

ووصل بينيت إلى أبوظبي صباح اليوم الخميس، في زيارة خاطفة تلبيةً لدعوة رئيس الإمارات.

ووفق موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر" اليوم ، تم استقبال بينيت من قبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد.

وقال بينيت، قُبيل مغادرته إسرائيل، "سألتقي الرئيس الشيخ محمد بن زايد، لنضيف اليوم طبقة أخرى إلى العلاقة المميزة التي تحاك بين كلتا الدولتين في سبيل تحقيق النمو والأمن لكلا الشعبين".

ويشكل هذا اللقاء ثالث لقاء يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي ثم في شهر مارس في مصر.