الأمين العام لحلف الأطلسي يلغي زيارته لبرلين بشكل مفاجئ

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج ألغى زيارته لبرلين بشكل مفاجئ.

وجاء في بيان الوزارة اليوم في برلين: "الأمين العام لحلف الأطلسي أعلن بشكل مفاجئ أنه سيتم إلغاء زيارته لبرلين". ولم يتم ذكر أي أسباب.

يذكر أن ستولتنبرج كان يعتزم الالتقاء بالمستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت، خلال الزيارة.

وكان من المقرر أن يتم تناول عدة موضوعات، من بينها الإعداد لقمة الناتو المنتظرة في مدريد في الفترة بين 28 و30 يونيو الجاري.