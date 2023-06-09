رد إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار السجائر بشكل مبالغ فيه، إلى تباطؤ الحكومة في اتخاذ قرار تحريك ضريبة السجائر؛ بمقدار نصف جنيه منذ أكثر من شهر.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس، إلى نمو علم تجار السجائر بارتفاع قيمة الضريبة على السجائر، على خلفية إعلان ميزانية العام المالي الجديد (2023-2024) المستهدفة من قطاع الدخان بارتفاعها إلى إلى 88.6 مليارًا، معقبا: «أي واحد يعرف ألف باء؛ سيعرف أن هناك زيادة قادمة في الأسعار ورفع للضريبة».

وأشار إلى تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأسعار؛ نتيجة إخفاء التجار المنتج، مضيفا: «القرار لو أصدر من شهر مضى قبل إعلان الميزانية؛ سجائر الفئة الدنيا كانت ستزيد جنيه ضريبة نصف جنيه ضريبة للدولة ونصف جنيه للشركة المصنعة؛ لتتحرك من 23 إلى 24 جنيهًا وليس 36 جنيهًا».

وأوضح أن قيمة الضريبة على سجائر الفئة الدنيا بعد إصدار القرار المرتقب؛ سوف تتحرك من 4 إلى 4.5 جنيه، يقابلها نفس القيمة نصف جنيه كذلك للفئة العليا لتصل إلى 7 من 6.5 جنيهات.

ورد على شراء المستهلك السجائر بزيادات تصل إلى 25 عن سعر عن السعر الرسمي، قائلا: «عندنا جشع تاجر ومستهلك لا يعرف حقوقه، نعمل لك إيه أكثر من أننا وضعنا بركود ورقم التشغيلية والسعر المعلن على العلبة!».