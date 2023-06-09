شرم الشيخ تفوز بجائزة أفضل مدينة سياحية مستدامة في الوطن العربي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن حصول مدينة شرم الشيخ على أفضل مدينة سياحية مستدامة بعد منافسة دول سياحية عربية.

وقال خالد فودة إنه كان هناك منافسة قوية أجراها الاتحاد العربي للإعلام السياحي وحصلت مدينة السلام شرم الشيخ على المركز الأول.

جاء ذلك خلال حفل تسلم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جائزة شرم الشيخ كأفضل مدينة سياحية عربية مستدامة، بحضور وزير السياحة العماني ، وكوكبة من العاملين بالسياحة والإعلام في الوطن العربي، ورجال الأعمال والمستثمرين.

أكد اللواء خالد فودة أن مدينة شرم الشيخ نجحت في استضافة اكبر المؤتمرات وهو COP 27 وأصبحت مدينة خضراء وصديقة للبيئة، موضحاً أن الدولة أسست المدينة لتكون أول مدينة خضراء سياحية خالية من التلوث.

وقدم الشكر إلي الاتحاد العربي للإعلام السياحي الذي قرر عقد اجتماعه سنويا في مدينة شرم الشيخ تكريما لمكانتها السياحية.

ولفت إلى أهمية التعاون مع كافة المدن السياحية العربية، مؤكدا أن شرم الشيخ على استعداد دائم لعقد اتفاقيات تآخي وتعاون مع كافة المدن السياحية العربية.