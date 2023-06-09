رئيس جنوب أفريقيا يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع نظيره الصيني

يعتزم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، إجراء محادثات هاتفية مع نظيره الصيني، شي جين بينج، حيث تدرس بريتوريا تغيير مكان انعقاد قمة بريكس المقبلة، لتفادي الاضطرار إلى تنفيذ مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حال حضوره.

وأجرى رامافوسا محادثات هاتفية مع بوتين أمس الأول الأربعاء لبحث الاستعدادات لاجتماع رؤساء دول التكتل في شهر أغسطس، الذي يضم خمسة أعضاء، بما في ذلك البرازيل والهند.

وقالت خومبودزو نتشافهيني، الوزيرة لدى مكتب رامافوسا للصحفيين أمس الخميس، بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن "الرئيس سيجري مكالمة هاتفية أخرى مع رئيس الصين، شي جين بينج، هذا الأسبوع وسيتصل بالرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي "في الوقت المناسب"

وأضافت أنه في الوقت الحالي، لا تزال خطط عقد القمة، في جوهانسبرج، بدون تغيير.

كانت استعدادات جنوب أفريقيا لاستضافة القمة، قد تعرقلت بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين، في مارس الماضي، بسبب ما يزعم من مسؤوليته عن جرائم حرب في الغزو الروسي لأوكرانيا. وبصفتها أحد الموقعين على المحكمة، ستكون حكومة جنوب أفريقيا ملزمة باحتجاز الرئيس بوتين، حال حضوره اجتماع بريكس.

كانت جنوب أفريقيا تعرضت بالفعل لانتقادات في عام 2015، عندما رفضت اعتقال الرئيس السوداني آنذاك، عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية والإبادة الجماعية وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.