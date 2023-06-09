اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسماعيل جاتو وكيل مديرية التعليم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى (٢٠٢٢- ٢٠٢٣) بالمحافظة بنسبة نجاح 75.8%.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية ١١١١٣ طالبا، نجح منهم ٧٩٩٦ طالبا وطالبة. أما بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح ١٠٠%، و١٠٠% للصم وضعاف السمع، و٩٤% للتلمذة الصناعية للتربية الفكرية.

وحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على الاتصال بأوائل الطلاب لتهنئتهم وأسرهم وسط فرحة وزغاريد من الأهل، معربا عن تقديره لجهد أسرهم في رعاية أبنائهم المتفوقين، مقدما خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم مزيد من التفوق ومواصلة النجاح

لتحقيق نتائج مشرفة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية من هنا.



