في 4 يونيو الماضي فازت العداءة المصرية بسنت حميدة بالميدالية الذهبية لسباق 200 متر عدو في ملقتى هانجلو لألعاب القوى في هولندا محطمة الرقم القياسي المصري والعربي في السابق، حيث أنهت بسنت السباق بزمن قدره قدره 22.41 ثانية، فيما جاءت العداءة الهولندية ليكي كلافيير، في المركز الثاني بزمن قدره 22.51 ثانية، وجاءت في المركز الثالث الأمريكية كايلا وايت، محققة زمن قدره 22.56 ثانية.

ولكن رغم حصولها على الميدالية الذهبية فلم تتمكن بسنت حتى الآن من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث أن عليها الانتظار لحسم باقي النتائج لعدد من البطولات في الفترة المقبلة، حيث سيتم الإعلان عن المتأهلين في الأول من شهر يوليو المقبل ، لكن واصلت بسنت حميدة تحقيق أرقام مصرية وعربية جديدة والوصول لمنصات التتويج العالمية وتحقيق إنجازات مصرية في ألعاب القوى لتثبت أنها عداءة مصرية على طريق العالمية.

وقبل أن تحقق بسنت حميدة إنجازا جديدا في هولندا ، فقد فازت قبل ذلك بأيام بالميدالية الفضية لسباق 100 متر عدو في ملقتى مونتريال بفرنسا بزمن قدره 11.07 ثانية بعد الجامايكية جينا باس التي حققت الذهبية بفارق 4 أجزاء من الثانية فقط.

كما أنه في بطولة كيب كينو كلاسيك التى نظمها الاتحاد الدولى فى كينيا مع مختلف بطلات العالم ، فازت بسنت بالميدالية الفضية وبفارق 6 أجزاء من الثانية خلف بطلة جامايكا شيلى آن فريزر برايس صاحبة 8 ميداليات أوليمبية .

الرقم الأولمبي والعالمي في سباق 200 متر

تحمل الأمريكية فلورنس جريفيس الرقم الأولمبي لسباق 200 متر عدو بالأولمبياد بزمن قدره 21.34 ثانية والذي تحقق عام 1988 ولم يكسر حتى الآن، وتحمل نفس اللاعبة نفس الرقم لسباق 200 متر عدو ببطولات العالم بزمن قدره 21.34 ثانية والذي تحقق عام 1988، بينما حققت الجامايكية إيلين تومسون ذهبية سباق 200 متر عدو بأولمبياد طوكيو الأخيرة بزمن قدره 21.53 ثانية.

إنجاز دورة ألعاب البحر المتوسط

في يوليو عام 2022 كانت بسنت حميدة حديث الجميع في دوري ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في الجزائر حيث تألقت وحققت ذهبية سباق 100 متر عدة بزمن قدره 11.10 ثانية ثم جاءت من جديد لتحقق ذهبية سباق 200 متر عدو بزمن قدره 22.47 ثانية محققة رقما قياسيا جديدا في دورات ألعاب البحر المتوسط.

وتأهلت بسنت حميدة بتلك الإنجازات لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم لكنها انسحبت عن الحدثين بسبب الإصابة التي تعرضت لها وحرمتها من المشاركة في الحدثين الكبيرين.

مشوار بسنت حميدة

بسنت حميدة من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1996 وهي نشأت من عائلة رياضية حيث أن والدتها بطلة إفريقيا السابقة في الجمباز بينما كان والدها بطلا في لعبة التايكوندو.

بدأت بسنت مشوارها الرياضة بتجربة عدد من الرياضات ثم استقرت على ألعاب القوى وسباق العدو حيث انضمت لأول لمرة لمنتخب مصر لألعاب القوى منذ 11 عاما وكانت تبلغ في ذلك الوقت 17 عاما فقط.

كان الداعم الأول لمسيرة بسنت حميدة هو مدربها وزوجها محمد عباس والشريك الأساسي في كل النجاحات التي وصلت لها في مسيرتها.

وحققت بسنت حميدة العديد من الميداليات في مشوارها سواء على المستوى المحلي أو القاري أو العالمي لتكتب اسمها بحروف من ذهب وتصبح عداءة مصرية على طريق العالمية.