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أكدت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، الاستعداد لممارسة السلطة إذا منح الفرنسيون ثقتهم لليمين المتطرف.

وذلك تعقيبا على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

وقال ماكرون في كلمة متلفزة: "سأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليو"، وفقا لإذاعة مونت كارلو الدولية.

وتابع: "نتائج الانتخابات الأوروبية لم تكن مرضية للأحزاب التي تدافع عن أوروبا، بما في ذلك حزبنا. أحزاب اليمين المتطرف تتقدم في فرنسا.

صعود القوميات والديماجوجيين هو خطر على أمتنا وأيضا على أوروبا وعلى مكانة فرنسا في أوروبا وفي العالم".

وتابع: "رسالتكم وصلت. لن أترك مشاكلكم وقلقكم بدون أجوبة"، ومضى قائلا: "أنا واثق في ديمقراطيتنا. لنعطي إذن الكلمة لشعبنا السيادي".

وجاء قرار ماكرون بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأوروبية التي حقق فيها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة جوردان بارديلا (28 عاما) نتيجة تاريخية بحصوله على 31.5 بالمئة من الأصوات.

وبالتالي، سيكون لديه في البرلمان الأوروبي الجديد من 25 إلى 29 نائبا. بالمقابل، جاء حزب "النهضة" الرئاسي في المرتبة الثانية، إذ حصل على 15.2 بالمئة من الأصوات، أي نصف نتيجة التجمع الوطني.