رئيس وزراء باكستان يعود إلى بلاده بعد زيارة رسمية للصين

عاد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم السبت إلى بلاده بعد اختتام زيارته الرسمية التي استمرت خمسة أيام إلى الصين.

وأفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية بأن رئيس الوزراء الباكستاني قام بالزيارة بدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج.



وخلال زيارته، عقد رئيس الوزراء برفقة وفده رفيع المستوى اجتماعات مع القيادة والسلطات الصينية ورجال أعمال.



وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلت عن "لي" القول إن الصين أعطت دائما الأولوية لباكستان في دبلوماسية حسن الجوار الصينية، وأنها تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع باكستان للمضي قدما في صداقتهما التقليدية، وزيادة التعاون متبادل المنفعة، وتعجيل إقامة مجتمع مصير مشترك أوثق بين الصين وباكستان في العصر الجديد، من أجل تحقيق منافع أكبر لشعبي البلدين.

وأوضح لي أن الصين تدعم باكستان بقوة في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحقيق الوحدة والاستقرار والأمن والازدهار.

وأعرب لي عن استعداد الصين للعمل مع باكستان لتعزيز التضافر بين الاستراتيجيات التنموية لدى كل منهما، والتركيز على تطوير الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، ودفع المشروعات الرئيسية، وزيادة التعاون التجاري والاستثماري لتعزيز التنمية المشتركة، وتعميق التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والفضاء الجوي وتكنولوجيا المعلومات والإيكولوجيا والحماية البيئية.

وأشار إلى أن الصين مستعدة لاستيراد المزيد من المنتجات عالية الجودة من باكستان، وتدعم الشركات الصينية المؤهلة في الاستثمار في البلاد.