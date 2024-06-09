طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي يؤدون امتحان الجغرافيا

أدى طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، امتحانهم اليوم الأحد، في مادة الجغرافيا، في جو يسوده الهدوء والانضباط.

وصرحت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والمشرف العام على الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية: أن المتابعة الدورية على لجان الثانوية الأزهرية، تتم من خلال فرق رصد مهمتها المرور على جميع اللجان بالمنطقة، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وتوفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات.

وأضاف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أن دور لجان المتابعة أيضا سماع الطلاب، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، مؤكدا أن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء.

وتفقدت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، اليوم الأحد، لجنتي بنين أبو العيون وفتيات سيدي بشر، فيما تفقد أيمن جاويش لجنة بنين الإسكندرية.