رئيس البرازيل: الاعتراف بدولة فلسطين واجب أخلاقي

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، خلال تواجده بالعاصمة الفرنسية باريس، إن الاعتراف بدولة فلسطينية «واجب أخلاقي، وشرط سياسي لكل قادة العالم».

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، اتهم الرئيس البرازيلي إسرائيل بارتكاب إبادة متعمدة في غزة، قائلًا إن «ما يحدث في غزة ليس حربا، بل إبادة تمارسها إسرائيل بحق الأطفال والنساء».

ويجري رئيس البرازيل، التي اعترفت بدولة فلسطين في عام 2010، بزيارة دولة إلى فرنسا قبل مؤتمر تنظمه باريس والرياض في الأمم المتحدة اعتباراً من 17 يونيو؛ للدفع بتسوية على أساس «حل الدولتين» بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولليوم الـ80 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق المواطنين، حيث استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الخميس، في غارات إسرائيلية متواصلة على القطاع.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 180 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل.