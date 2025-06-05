أول رحلة سعودية مباشرة تهبط في دمشق بعد 12 سنة من الانقطاع

هبطت أول رحلة سعودية مباشرة إلى مطار العاصمة السورية دمشق، الخميس، بعد 12 سنة من الانقطاع جراء قطع العلاقات بين البلدين قبل سقوط نظام البعث أواخر 2024.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى "وصول أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب سعودية تابعة لشركة فلاي ناس، إلى مطار دمشق الدولي، قادمة من العاصمة الرياض، بعد انقطاع دام سنوات".

وفي وقت سابق الخميس، قالت قناة "الإخبارية" السعودية (حكومية): "تقلع بعد قليل أولى رحلات طيران ناس بين الرياض ودمشق بعد توقف دام 12 عاما".

وفي 10 أبريل الماضي، زار وفد من هيئة الطيران المدني السعودي دمشق، لإجراء جولة روتينية بهدف إعادة تفعيل الرحلات الجوية مع سوريا.

وفي 2012، أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها من وإلى دمشق، على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير والتي اندلعت في 2011.

وفي 7 يناير الماضي، بدأت عدة خطوط طيران تسيير رحلاتها من مطار دمشق وإليه، بعد إعلان هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية، بدء استقبال الرحلات الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي.

جاء ذلك بعدما بسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر الماضي، سيطرتها على البلاد، لينتهي بذلك 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.



