الكرملين: بوتين قد يشارك في حل المشكلة النووية الإيرانية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يشارك، إذا لزم الأمر، في حل المشكلة النووية الإيرانية، موضحًا أن موسكو لديها علاقات شراكة وثيقة مع طهران.

وأضاف خلال تصريحات للصحفيين: «حسب الحاجة، كما تعلمون، يستمر حوارنا مع كل من طهران وواشنطن من خلال قنوات مختلفة. لذا، في الواقع، وحسب الضرورة، سيتمكن الرئيس من الانخراط، وسيتمكن الجانب الروسي من المشاركة».

كما أشار إلى استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاستفادة من هذا المستوى من الشراكة مع إيران للمساهمة في هذه المحادثات، التي تجري لحل القضية النووية الإيرانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن المحادثة استمرت ساعة و15 دقيقة.

وقال ترامب: «ناقشنا الوضع الإيراني وحقيقة أن الوقت ينفد أمام اتخاذ إيران قرارًا بشأن الأسلحة النووية، والذي يجب اتخاذه بسرعة. أكدت للرئيس بوتين، أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا وأعتقد أننا متفقان بشأن ذلك. اقترح الرئيس بوتين أن يشارك في المناقشات مع إيران، وقال إنه قد يكون مفيدًا في التوصل إلى حل سريع».

وعقدت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بوساطة عُمان، 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة حول الملف النووي الإيراني. وجرت آخر هذه الجولات في روما في 23 مايو الماضي.

وفي ختام الجولة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «سلطنة عمان اقترحت آليات يمكن أن تساعد في إزالة العقبات، التي تحول دون إحراز تقدم في المفاوضات»، موضحًا أن «مثل هذا التقدم ممكن في جولة أو جولتين».

وقبل الجولة الخامسة، أعرب المرشد الإيراني علي خامنئي عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق بعد مطالبة الولايات المتحدة بتخلي الجمهورية الإسلامية عن تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن مطلب القيادة الأمريكية خطأ.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجانبين لن يتوصلا إلى اتفاق إذا أصر الجانب الأمريكي على رفض السلطات الإيرانية لتكنولوجيا التخصيب.