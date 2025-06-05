الكرملين: بوتين أخبر ترامب باعتزام روسيا الرد على أوكرانيا بسبب هجمات المطارات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أخبر نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن موسكو تعتزم الرد على كييف، بسبب الهجمات التي شنتها أوكرانيا على عدد من المطارات الروسية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين قد قال بالفعل في محادثة مع ترامب إن روسيا سترد على الهجمات على مطاراتها، أضاف بيسكوف للصحفيين: «نعم، بالتأكيد».

وأشار إلى أن المحادثة بين الرئيسين كانت «بناءة»، مضيفًا: «ربما ليس من المنطقي التركيز على طول المحادثة. في بعض الأحيان يمكنك أن تقول الكثير من الأشياء المهمة في فترة زمنية أقصر، وهو ما قيل بالأمس».

ولفت إلى أن الرئيسين ناقشا الكثير من القضايا الأساسية والمهمة. وبحسب بيسكوف، فإنه لا توجد اتفاقات بين بوتين وترامب على لقاء بينهما.

وذكر أن ترامب أخبر نظيره الروسي خلال المحادثة، أنه «لم يمتلك معلومات عن التحضير للهجمات على المطارات الروسية من جانب نظام كييف».

واستطرد: «لكن إذا تحدثنا بشكل عام عن التقييم الدولي، فبالطبع، نفضل بالطبع أن نسمع إدانة قاسية، على الأقل، لهذا العمل الإرهابي».

وقال للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان الكرملين سيسمح بوقف الاتصالات مع أوكرانيا في حال تكرار الضربات على الأهداف المدنية من قبل كييف: «تعلمون أنه في اجتماع الأمس أعرب وزير خارجيتنا سيرجي لافروف عن وجهة النظر القائلة بأنه على الرغم من ذلك، من الضروري مواصلة الاتصالات على مستوى العمل. وقد أيد رئيس الدولة وجهة النظر هذه».