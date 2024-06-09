المستشار الألماني يدلي في بوتسدام بصوته في انتخابات البرلمان الأوروبي

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أدلى المستشار الألماني أولاف شولتس في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، بصوته في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأفاد مصور تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه حضر شولتس ترافقه زوجته بريتا إرنست ووقفا في الطابور الموجود أمام مركز الاقتراع التابع لغرفة الصناعة والتجارة.

يذكر أن الدائرة الانتخابية لشولتس تقع أيضا في مدينة بوتسدام.

ويبلغ إجمالي عدد المواطنين الألمان المدعوين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي ما يقارب 65 مليون شخص.

ويستمر فتح المقار الانتخابية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

ويجري التنافس في انتخابات البرلمان الأوروبي على اختيار 720 نائبا منهم 96 نائبا من ألمانيا.

ويتنافس نحو 1400 مرشح في ألمانيا عن 35 حزبا وتجمعات سياسية أخرى على المقاعد الـ 96 المخصصة لألمانيا في البرلمان الأوروبي.



