محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير النصب التذكاري بالباجور

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مساء اليوم الأحد، النصب التذكاري الجديد بمدينة الباجور عقب الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لافتتاح وتفقد العديد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ118.

جاء ذلك بحضور عماد يوسف السكرتير العام، وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمود البرعي، النائبة غادة قنديل أعضاء مجلس النواب، النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

ووسط فرحة أهالي الباجور، أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية عن المشروع والذي شهد أعمال إحلال وتجديد وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة، والتي تضمنت أعمال إضاءة الهيكل وإنشاء أحواض الزهور، فضلا عن تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع الجيش والجزيرة الوسطى، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة ليكون مزارا يليق بأهالي الباجور.

فيما تفقد المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الجيش وكذا تطوير الجزيرة الوسطى والتي تضمت تركيب بلدورات وبلاط الإنترلوك والأعمدة الديكورية وإنشاء استراحات ومظلات للمواطنين لخلق متنفس حضاري لأهالينا.

وأشار محافظ المنوفية إلى تنفيذ 9 مشروعات خدمية وتنموية بنطاق مركز ومدينة الباجور وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بقيمة استثمارية تقارب 65 مليونا و13 ألف جنيه بعدد من القطاعات المختلفة، ففي قطاع الرصف تضمنت خطة الباجور رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، تنوعت في رصف شارع بورسعيد بداية من المحكمة حتى مصرف الباجور بطول كيلو ونصف، ورصف وتطوير الشارع الرئيسي بمدينة الباجور، وكذا رصف شارع المصرب، فيما تم الانتهاء من رصف شارع الصنايع وشارع طعيمة بطول 500 متر، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق.



وأكد المحافظ حرصه على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات والتعاون الوثيق مع جميع الجهات لتحقيق تنمية ونهضة شاملة على أرض المنوفية.