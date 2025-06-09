 التضامن: 100 ألف جنيه لأسرة خالد شوقي بطل واقعة حريق محطة وقود العاشر من رمضان ومعاش استثنائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التضامن: 100 ألف جنيه لأسرة خالد شوقي بطل واقعة حريق محطة وقود العاشر من رمضان ومعاش استثنائي

شهيد الشهامة السائق خالد شوقي
شهيد الشهامة السائق خالد شوقي
آية عامر
نشر في: الإثنين 9 يونيو 2025 - 1:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 يونيو 2025 - 1:20 ص

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 100 ألف جنيه لزوجة وأولاد البطل بشكل عاجل، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرصد معاش استثنائي لأسرة البطل تقديرًا لتضحيته.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصرف مكافأة لأسرة البطل خالد محمد شوقي، الذي وافته المنية اليوم؛ متأثرًا بإصابته، بعد أن قدم نموذجًا للبطولة والتضحية، حين افتدى بروحه المواطنين، في حادث احتراق سيارة إمداد بالبنزين في منطقة العاشر من رمضان.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص العزاء وعميق المواساة إلى أسرة البطل، مؤكدة أن ما قدمه البطل وتضحيته بنفسه يُعد نموذجًا للبطولة، وجنب وقوع الكثير من الضحايا والدمار، وحافظ على العديد من الأرواح والممتلكات.

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