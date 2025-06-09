الحجاج يودعون آخر موسم حج في فصل الصيف لمدة 25 عاما

• متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: موسم الحج لهذا العام يمثل نهاية ارتباط المناسك بفصل الصيف

اختتم حجاج بيت الله الحرام، الاثنين، أداء مناسك الفريضة التي تتزامن هذا العام مع فصل الصيف في دورة لن تتكرر إلا بعد 25 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن "حجاج بيت الله الحرام رموا اليوم الاثنين، في آخر أيام الحج وثالث أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة".

وأوضحت أن الحجاج توجهوا بعد ذلك لأداء طواف الوداع في حركة اتسمت بالسهولة سواء في مساراتهم بالذهاب للرمي أو إلى مكة المكرمة.

من جانبه، أوضح متحدث المركز الوطني للأرصاد السعودية حسين القحطاني، في بيان نقلته "واس"، أن موسم حج هذا العام 1446هـ ، يمثل نهاية ارتباط المناسك بفصل الصيف.

وأشار إلى أن "المواسم الثمانية القادمة ستحل في فصل الربيع، تليها ثمانٍ أخرى في فصل الشتاء، ثم تأتي مواسم خريفية تتصاعد فيها درجات الحرارة تدريجيا، حتى يعود فصل الصيف إلى موسم الحج بعد نحو 25 عاما".

وبيّن القحطاني أن "هذا التغير يأتي ضمن الدورة الزمنية للتقويم القمري، ما يعزز فرص أداء المناسك في أجواء أكثر اعتدالا خلال المواسم القادمة".

وانطلق موسم الحج الذي استمر 6 أيام، الأربعاء الموافق 4 يونيو الجاري، بيوم التروية في منى، وشهد الخميس الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة.

والجمعة، بدأ رمي الجمرات في منى ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة بمكة، ومن السبت إلى الاثنين رمي جمرات مجددا في مِنَى والختام بطواف الوداع.

والخميس، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، في بيان، أن عدد الحجاج هذا العام سجل مليونا و673 ألفا و230 شخصا من داخل المملكة وخارجها.