رفعت 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بسبب عزمه السماح ببيع مشغلات إعادة الضبط القسري، وهي أجهزة تُستخدم لتحويل البنادق شبه الآلية إلى سلاح يمكنه إطلاق النار بسرعة أكبر، بجانب إعادة الأجهزة التي تمّ مصادرتها سابقًا إلى مالكيها.

وقالت الولايات، في الدعوى التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين، والمرفوعة أمام محكمة اتحادية بولاية ماريلاند، إن إعادة هذه الأجهزة إلى الأفراد تمثل انتهاكًا للقانون الاتحادي، وتشكل تهديدًا على السلامة العامة وأجهزة إنفاذ القانون، وربما تسهم في تصاعد العنف المسلح.

ويشار إلى أن هذه الأجهزة، التي تستبدل الزناد التقليدي في البنادق من طراز "إيه آر 15"، كانت محورًا لعدة معارك قانونية.

واعتبرت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في وقت سابق تصنيف هذه المشغلات كـ"أسلحة أوتوماتيكية" بموجب القانون الاتحادي، حيث أن الضغط المستمر على الزناد يؤدي إلى إطلاق النار بشكل مستمر، وهو ما يعادل بشكل عملي بندقية أوتوماتيكية غير قانونية.

ولكن شركة "رير بريد تريجرز"، المصنّعة لتلك الأجهزة، عارضت هذا التصنيف، واتهمت مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وهو منظمة إنفاذ قانون اتحادية تابعة لوزارة العدل الأمريكية، بأن تصنيفه خاطئ، ورفضت التوقف عن بيعها قبل أن تقاضيها إدارة بايدن.