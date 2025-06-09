مصرع مزارع وإصابة آخر في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

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لقي مزارع مصرعه وأصيب آخر إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين باستخدام أسلحة بيضاء في قرية دفنو بمركز أطسا بالفيوم.

تلقت مديرية أمن الفيوم إخطاراً من مأمور مركز شرطة أطسا بوقوع مشاجرة بين عائلتين نتج عنها وفاة مزارع في أواخر الخمسينيات إثر طعنة نافذة في الصدر، وإصابة آخر بجرح طعني في البطن بسبب خلافات الجيرة.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها. ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أطسا المركزي والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام في حالة خطيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.