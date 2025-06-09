واصلت مستشفيات جامعة القاهرة تقديم خدماتها الطبية المجانية على مدار 24 ساعة خلال وقفة عيد الأضحى وحتى ثالث أيام العيد، حيث استقبلت جميع الحالات المرضية التي لجأت إليها، وبلغ عددها نحو 14,760 حالة شملت الكشف الطبي، إجراء الأشعة والتحاليل، والعمليات الجراحية.

وأوضح تقرير تلقاه رئيس الجامعة من عميد كلية الطب أن مستشفيات الجامعة استقبلت خلال هذه الفترة 4,488 حالة طوارئ، وأجرت حوالي 657 عملية جراحية كبرى وصغرى، بالإضافة إلى إجراء 9,615 تحليلًا وأشعة متنوعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جميع المرضى الذين ترددوا على المستشفيات تم تقديم الخدمات الطبية لهم، بما في ذلك صرف الأدوية مجانًا، وحجز الحالات التي تستدعي ذلك في الأقسام الداخلية، وإجراء العمليات اللازمة بعد التشخيص الدقيق من قبل الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أنه تم تعزيز أعداد الأطباء المناوبين في أقسام الاستقبال والطوارئ، وتجهيز غرف العمليات على أعلى مستوى، وضمان توافر الأدوية وكميات كافية من أكياس الدم لجميع الفصائل، فضلاً عن تقديم كافة الخدمات التشخيصية والتحليلية على مدار الساعة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والتمريضية خلال فترة العيد.

وكان رئيس جامعة القاهرة قد وجه بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مستشفيات الجامعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى، مع استقبال الحالات الطبية المختلفة على مدار الساعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.