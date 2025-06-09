محافظ أسيوط: ذبح وتوزيع 230 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تنفيذ أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، بذبح 230 رأس ماشية وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأكد محافظ أسيوط، أن عملية التوزيع تمت وفق آليات دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها من الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل، بالاعتماد على قاعدة بيانات محدثة أعدت بناءً على أبحاث ميدانية؛ للتحقق من استحقاق الحالات المستفيدة، بما يسهم في تحقيق مقاصد الأضحية الشرعية والاجتماعية.

وأشار المحافظ، إلى الدور المحوري الذي قامت به مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الشيماء عبد المعطي وكيل المديرية، في الإشراف على عمليات التوزيع والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان وصول اللحوم لمستحقيها في جميع مراكز وقرى المحافظة، مثمنًا جهودها في إنجاح هذه المنظومة الخدمية المتكاملة.

وأضاف المحافظ، أن مؤسسة "مصر الخير" ساهمت بذبح وتوزيع 146 رأس ماشية، في حين وزعت الجمعية الشرعية 10 أطنان من اللحوم على 10 آلاف أسرة بديروط، وذبحت مؤسسة "الأورمان" 35 رأس ماشية وزعتها على الأسر الأولى بالرعاية بالمراكز والمدن.

وفي إطار تعزيز مبادئ التكافل والتعايش المجتمعي، كشف المحافظ، عن تخصيص كمية من لحوم الأضاحي بلغت 170 كيلو جرامًا لصالح عدد من مؤسسات الرعاية، من بينها مؤسسة ثمرة الإيمان القبطية للأيتام التي تسلمت 20 كيلو، إضافة إلى مؤسسات أخرى مثل دار الصفا بنات، ودار الحنان للأيتام بنين، والشيماء للأيتام، ومؤسسة التكافل، ومركز الإغاثة، ومركز تأهيل الفتيات المعوقات، ودار مسنين بلال بن رباح.

وأكد أبو النصر، أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، داعيًا إلى وضع خطة متكاملة تشمل جميع القرى والمراكز، مع التنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة وإدارات البيئة لضمان التخلص الآمن من مخلفات الذبح والحفاظ على الصحة العامة.