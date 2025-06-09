مصرع معلم وإصابة 6 من أطفاله في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا الشرقي

لقي معلم مصرعه وأُصيبت بناته الست في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي «الشيخ فضل – رأس غارب» أمام الكيلو 55 بمركز بني مزار في محافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى الموقع.

وبالفحص تبين مصرع محمد أ. (52 عامًا)، معلم، ومقيم بقرية بني صامت، فيما أُصيبت بناته الستة، وجميعهن في مراحل التعليم المختلفة، وهن:

سارة (13 سنة)،

رحمة (11 سنة)،

نورهان (10 سنوات)،

بسنت (7 سنوات)،

شذى (5 سنوات)،

الزهراء (4 سنوات).

تم نقل المصابات إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، والتحفظ على الجثمان والمركبة تحت تصرف النيابة العامة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.