بعثة منتخب مصر للمياه المفتوحة تعود إلى القاهرة بعد التتويج بالبطولة الأفريقية

عادت بعثة منتخب مصر للمياه المفتوحة إلى القاهرة قادمة من موريشيوس، بعد تحقيق إنجاز مميز بالتتويج بلقب البطولة الأفريقية للمياه المفتوحة، عقب حصد 16 ميدالية متنوعة وتصدر المنافسات.

وكان في استقبال البعثة نادر عبده صالح، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، الذي حرص على تهنئة اللاعبين والجهازين الفني والإداري بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب خلال البطولة.

ونجح منتخب مصر في حصد الكأس العامة للبطولة الأفريقية للمياه المفتوحة، إلى جانب التتويج بكأس منافسات المرحلة السنية من 14 إلى 15 عامًا، وكذلك كأس مرحلة 16 و17 و18 عامًا للناشئين والناشئات، ليؤكد تفوقه على مستوى مختلف الفئات العمرية.

وتمكن أبطال المنتخب من حصد 16 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و5 فضيات و6 ميداليات برونزية، في إنجاز يعكس قوة المنتخب المصري في منافسات المياه المفتوحة على المستوى القاري.

وأشاد رئيس الاتحاد بالدور الكبير الذي قام به الكابتن إسلام صميدة، رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة، مثمنًا جهوده في توفير الأجواء المناسبة للاعبين طوال فترة المشاركة، بما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد نادر عبده صالح أن التتويج بالبطولة الأفريقية يعكس حجم العمل والجهود المبذولة من جميع عناصر المنظومة، ويؤكد استمرار ريادة مصر في منافسات السباحة والمياه المفتوحة على الساحة الأفريقية.