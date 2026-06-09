إقبال كبير على عرض السراب بمسرح أم كلثوم في المنصورة

شهد العرض المسرحي "السراب" إقبالا جماهيريا كبيرا مساء أمس على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، والذي قدمته فرقة المتحدة المسرحية ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي لقصور الثقافة.

عرض "السراب" تأليف حسام العجوز، وإخراج محمد رأفت، وأداء كريم سرور، وعلي سرحان، وإبراهيم الجيزاوي، وميريت فرانسيس، وسها الكردي، ونادر أحمد، ومنى فهمي.، وصمم الديكور أحمد بحيري، واستعراضات أحمد واصف، وأشعار بكري عبد الحميد، وألحان عبد الله رجال، وتنفيذ موسيقي محمد فارس، وإضاءة محمود ياسين، وفيديو ماكينج إبراهيم أبو بكر، ومصحح لغوي سها الكردي، ومخرج منفذ كريم سرور، ومساعدو الإخراج عزت جاويش، ومصطفى رفعت، وأحمد صلاح.

وتم تقديمه بحضور الدكتور حسين المغربي نائب محافظ الدقهلية، عزت أحمد زكي مدير قصر ثقافة المنصورة، ولجنة التحكيم المكونة من الدكتور عبد الناصر الجميل، والناقد الدكتور محمد زعيمة، والمخرج سمير زاهر، ووسط حضور جماهيري كبير.

وتدور أحداث العرض حول عائلة "البكري" التي تتكاتف معا للتصدي لمحاولة التعدي على أراضيهم ونهب ثرواتها من قبل عائلة أخرى، وتنتهى بمقتل كبيرهم "شفيق السبع" وبعد مرور سنوات من خروج قاتله من السجن تعود "عزيزة السبع" للانتقام والثأر لأخيها من عائلة "البكري" مستغلة الانقسام الحادث بينهم.

وفي كلمه له عن العرض أشار المخرج محمد رأفت أن العرض يعزز قيمة الأرض والانتماء والتصدي لها ضد أي مغتصب يحاول التعدي عليها، مؤكدا أهمية الترفع المصالح الشخصية في سبيل الاستقرار العام وتحقيق السلام.

وعن دوره، أشار الفنان كريم سرور بطل العرض أن الشخصية تحمل الكثير من الصراعات الإنسانية بين التمسك بالمبادئ والانجراف وراء المصالح والرغبات الشخصية.

وٱضاف أنه حرص على الاقتراب من أبعاد الشخصية وأن يعيش تفاصيلها ومشاعرها حتى تصل إلى الجمهور بصورة صادقة، خاصة وأن العرض يناقش قضايا تمس المجتمع بشكل مباشر.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وقدم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الدقهلية، وتتواصل الفعاليات اليوم الثلاثاء مع عرض "جنة الحشاشين" لفرقة سماد طلخا المسرحية، تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج محمد المنسي.