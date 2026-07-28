مسئول عسكري إيراني: مواقف واشنطن وإسرائيل العدائية تعكس عجزهما أمام قوة الردع الإيرانية

قال مستشار القائد العام للجيش الإيراني العميد مجتبى جعفري، إن القوات المسلحة الإيرانية تقف بحزم في مواجهة التهديدات، مؤكدًا أن «وحدة الشعب الإيراني تمثل ركيزة أساسية للتصدي لأي محاولات تستهدف البلاد».

وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا»، أضاف جعفري، خلال مراسم إحياء ذكرى 398 قتيلا من الجيش في مدينة آمل، شمال البلاد، اليوم الثلاثاء، أن السلوكيات العدائية الصادرة عن الولايات المتحدة وإسرائيل تعكس عجزهما أمام قوة الردع الإيرانية، معتبرًا أن جميع المخططات الرامية إلى النيل من إيران «مصيرها الفشل».

وأشار إلى مواصلة الجيش الإيراني، إلى جانب سائر القوات المسلحة، أداء مهامه في الدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها، مؤكدًا عدم السماح بأي اعتداء على الأراضي الإيرانية.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري «محادثات جيدة» مع إيران، وإن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الصراع بينهما، لكنه حذر من أن الضربات الأمريكية ستُستأنف إذا لم تفض المفاوضات إلى نتائج.

وعلقت واشنطن على نحو مفاجئ يوم السبت، حملتها العسكرية الجوية على إيران والتي استمرت أسبوعين، ‌في أحدث تحول استراتيجي للرئيس دونالد ترامب في الصراع المستمر منذ خمسة أشهر.

وقال ترامب: «نجري محادثات جيدة... أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، وإذا حدث ذلك فسيكون أمرا جيدا، وإذا لم يحدث فسنعود إلى ما كنا نفعله قبل يومين».

وأضاف في تجمع انتخابي بولاية ميشيجان في وقت لاحق من اليوم عن إيران: «لا يمكنكم رشوتهم. يجب أن تهزموهم، وسنهزمهم هزيمة ساحقة. لكن سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي، تجري مفاوضات ودية للغاية».

وفي تناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي، سارعت طهران على ما يبدو إلى اختبار وقف الحملة العسكرية الأمريكية، إذ أفادت السعودية والأردن والعراق الاثنين، بتعرضها لهجمات بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين الطرفين وأن طهران لم تتخل عن الدبلوماسية، لكنه شدد على أن «التقارير التي تفيد بطلب إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة هي تقارير كاذبة».