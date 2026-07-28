عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن 176 مستوطنا، اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته.

كما جرفت سلطات الاحتلال، أراضي في بلدة حزما، شمال شرق القدس.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافات وآليات ثقيلة، وشرعت بتنفيذ أعمال تجريف في أراضي الفلسطينيين، تزامنا مع إغلاق عدد من الطرق الفرعية، بينها الطريق المؤدي إلى أحد التجمعات البدوية.

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلا ومنشآت في عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة.

ففي قرية شقبا، غرب رام الله هدمت قوات الاحتلال منزلا

وفي عين الحلوة بالأغوار الشمالية هدمت قوات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر ماشية.

كما هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية وعددا من الجدران والأسوار في بيت لحم، واستولت على بيت متنقل "كرفان"، في قرية المالحة شرق بيت لحم.

ففي بلدة حزما، شمال شرق القدس، جرفت سلطات الاحتلال أراضي الفلسطينيين، تزامنا مع إغلاق عدد من الطرق الفرعية، بينها الطريق المؤدي إلى أحد التجمعات البدوية.

وبهدم المنزل في شقبا اليوم، ترتفع حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال منذ صباح أمس الاثنين، إلى أكثر من 11 منزلا و3 منشآت في محافظات القدس ورام الله وجنين.