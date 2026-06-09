دعوة جماعة محظورة للإضراب تتسبب في إصابة الجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير بالشلل

أغلقت المحال والمتاجر وتوقفت وسائل النقل العامة في الجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير اليوم الثلاثا، وذلك بعد دعوة جماعة تم حظرها مؤخرا معروفة باحتجاجاتها العنيفة للإضراب.

وتأتي دعوة اللجنة المشتركة للعمل الشعبي بعد وقوع اشتباكات أمس الأول الأحد في مدينة راوالاكوت بين أنصار الجماعة وأفراد الأمن أسفرت عن وفاة سبعة أشخاص. واندلعت أعمال عنف عقب أن قضت المحكمة العليا في كشمير بأن الـ12 مقعدا المخصصين للاجئين الكشميريين الذين يعيشون في باكستان محمية دستوريا ولا يمكن إلغاؤها بدون تعديل دستوري.

وتطالب اللجنة، التي تم تشكيلها عام 2003 بالحصول على حقوق سياسية أكبر لمواطني كشمير وإلغاء مقاعد اللاجئين.

وقال سكان العاصمة الإقليمية مظفر آباد وبلدات أخرى لوكالة أسوشيتد برس (أب) إن الأسواق كانت شبه خالية ومحطات الحافلات مهجورة اليوم الثلاثاء. مع ذلك، لم يتضح ما إذا كان المواطنون يشاركون في الإضراب أم يتجنبون المناطق العامة خوفا من تجدد الاشتباكات.